Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом с применением оружия массового поражения

Президент США Джо Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом с применением оружия массового поражения. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в четверг, 2 марта, на официальном сайте Белого дома.

«Сегодня президент [США Джо] Байден подписал меморандум о национальной безопасности, направленный на противодействие терроризму с применением оружия массового поражения (ОМП) и укрепление безопасности ядерных и радиоактивных материалов во всем мире», — говорится в сообщении.

Новая стратегия направлена на реализацию нескольких приоритетных задач американского президента в области нацбезопасности. В частности, речь идет о защите страны и международного сообщества от экзистенциальных угроз, связанных с террористическими атаками с применением оружия массового уничтожения, и предотвращении использования негосударственными субъектами химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

В 2022 году Байден призвал бороться с внутренним терроризмом и проявлениями расизма в стране. Таким образом глава государства прокомментировал стрельбу в супермаркете в городе Буффало, где погибли 10 человек. По его словам, «любой акт внутреннего терроризма» чужд США.