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22:05, 2 марта 2023Спорт

ЦСКА одержал победу в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

ЦСКА победил «Северсталь» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина со счетом 5:2
Сергей Плотников

Сергей Плотников. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой «Северстали». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Виталий Абрамов (дубль), Сергей Плотников (дубль). У проигравшей команды забили Робин Пресс и Илья Иванцов.

Команды впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет 4 марта и начнется в 17:00 по московскому времени. Клубы играют между собой до четырех побед.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Анастасия Борисова
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