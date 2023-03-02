Продажи новых легковушек в России упали

«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в России в феврале упали на 43% год к году

В феврале в России было продано 56 148 новых легковых машин, что на 43,4 процента меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. О падении продаж сообщает профильное аналитическое агентство «Автостат».

На фоне ухода многих западных автопроизводителей с рынка самыми популярными среди россиян стали машины отечественных и китайских брендов. Так, за месяц продажи Lada выросли на 13,6 процента, а рост продаж китайских легковушек превысил 50 процентов.

В частности, покупатели чаще всего интересовались автомобилями Lada, Chery и Haval — их было продано 21 558, 6833 и 5039 штук соответственно. В лидеры также выбились бренды Geely и Kia, продажи которых составили 3257 и 3170 единиц соответственно.

По итогам двух первых месяцев года в России было продано 101 379 автомобилей, что на 45,2 процента ниже показателей аналогичного периода 2022 года.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в стране впервые сократилось число зарегистрированных механических транспортных средств. По итогам 2022 года в России числилось 60,45 миллиона автомобилей (за год их число выросло всего на 0,5 процента, хотя до того автопарк рос по 1,4-1,9 процента).

Параллельно с падением продаж и снижением числа зарегистрированных автомобилей производство упало на 60 процентов. В прошлом году в стране было выпущено 620 тысяч автомобилей. В последнее время производство серьезно затруднено из-за дефицита комплектующих и проблем с лакокрасочными материалами. Так, например, в стране перестали продаваться модели Lada Vesta и Lada XRay.