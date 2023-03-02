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02:09, 2 марта 2023Экономика

В Белом доме назвали Байдена бесстрашным президентом

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала президента США Байдена бесстрашным
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден является человеком, «который ничего не боится». Ее слова приводит ТАСС.

В ходе выступления на брифинге Жан-Пьер раскритиковала вопрос, что Байден боится принимать серьезные решения в отношении Китая. Она опровергла страх президента перед Пекином и спросила журналиста, видел ли он кадры поездки Байдена в Киев. Поэтому представитель Белого дома назвала его бесстрашным.

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«Это была историческая поездка, которую многие из вас назвали отважным шагом. Ясно, что речь идет о президенте, который не боится направиться в зону военных действий. Он не боится направиться туда, когда на земле нет [американского] военного присутствия. Нет ничего, что боится этот президент», — подчеркнула она.

Жан-Пьер подчеркнула, что при президентстве Байдена США готовы одержать победу в конкуренции с Китаем, защитить свои интересы в этом процессе и обеспечить «свободные и открытые» регионы Тихого и Индийского океанов. По ее мнению, это стало возможно благодаря опыту 80-летнего президента.

Ранее большинство граждан США выступили против участия Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа в президентских выборах в 2024 году. В частности, 56 процентов избирателей заявили о нежелании видеть кандидатуру действующего американского лидера.

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Марина Совина
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