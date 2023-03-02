Футбольному клубу из Дании запретили играть с россиянами
Датский футбольный клуб «Исхой» отказался проводить товарищеский матч с российской командой «Тюмень». Об этом сообщает РИА Новости.
«Прямо перед матчем приехала часть датской команды и сказала, что им запрещено играть с нами. Было примерно шесть человек, но я не считал», — рассказал пресс-атташе «Тюмени» Василий Коньков. Он добавил, что клуб будет требовать у «Исхоя» компенсацию в размере 10 тысяч евро.
«Тюмень», выступающая во Второй лиге (третьем по силе российском дивизионе), проводит предсезонный сбор в турецком Белеке с 27 февраля по 22 марта. Игра с «Исхоем» была запланирована на 1 марта.
1 февраля румынский «Оцелул» отказался от товарищеского матча с красноярским «Енисеем». 24 января датский «Вайле» отказался играть с московским ЦСКА. За три дня до этого болгарский «Левски» передумал проводить матчи с екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком».