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11:43, 2 марта 2023Спорт

Футбольному клубу из Дании запретили играть с россиянами

Футбольному клубу из Дании «Исхой» запретили играть с российской командой «Тюмень»

Фото: Unsplash

Датский футбольный клуб «Исхой» отказался проводить товарищеский матч с российской командой «Тюмень». Об этом сообщает РИА Новости.

«Прямо перед матчем приехала часть датской команды и сказала, что им запрещено играть с нами. Было примерно шесть человек, но я не считал», — рассказал пресс-атташе «Тюмени» Василий Коньков. Он добавил, что клуб будет требовать у «Исхоя» компенсацию в размере 10 тысяч евро.

«Тюмень», выступающая во Второй лиге (третьем по силе российском дивизионе), проводит предсезонный сбор в турецком Белеке с 27 февраля по 22 марта. Игра с «Исхоем» была запланирована на 1 марта.

1 февраля румынский «Оцелул» отказался от товарищеского матча с красноярским «Енисеем». 24 января датский «Вайле» отказался играть с московским ЦСКА. За три дня до этого болгарский «Левски» передумал проводить матчи с екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком».

Алексей Гусев
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