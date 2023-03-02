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18:05, 2 марта 2023Мир

Блинкен попросил Лаврова обменять осужденного в России за шпионаж американца

Госсек США Блинкен попросил Лаврова обменять осужденного в РФ за шпионаж американца Уилана
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Olivier Douliery / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова принять предложение Вашингтона по обмену осужденного за шпионаж в пользу Соединенных Штатов бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты сделали серьезное предложение. Москва должна принять его», — передал Блинкен суть своей краткой беседы с российским министром в рамках мероприятия «Большой двадцатки» (G20) в индийском Нью-Дели.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил о продолжении переговоров по обмену Уилана между Москвой и Вашингтоном. В то же время он подчеркнул, что Белый дом не хочет вдаваться в детали диалога по данному вопросу.

Уилан продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. При этом сам американец считает, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — 4 года.

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Глеб Бажуткин
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