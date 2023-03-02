Украинские диверсанты отпустили взятого в Брянской области заложника

Украинские диверсанты отпустили фельдшера, взятого в заложники в Брянской области

В Брянской области украинские диверсанты отпустили взятого в заложники фельдшера села Любечане. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает ТАСС.

Медработник, проживавший в селе Любечане был захвачен в своей машине на пути из села Новый Ропск. В момент нападения диверсантов он находился в салоне один. Фельдшер рассказал, что жители села спрятались по домам. Никто из них не может покинуть населенный пункт.

2 марта в приграничном районе Брянской области проводится спецоперация по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, которые пересекли государственную границу России. В результате нападения пострадал ребенок. Мероприятия по пресечению нарушения госграницы ведутся в Климовском районе области при взаимодействии ФСБ и сил Минобороны.