Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 2 марта 2023Силовые структуры

Украинские диверсанты отпустили взятого в Брянской области заложника

Украинские диверсанты отпустили фельдшера, взятого в заложники в Брянской области

Фото: Reuters

В Брянской области украинские диверсанты отпустили взятого в заложники фельдшера села Любечане. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает ТАСС.

Медработник, проживавший в селе Любечане был захвачен в своей машине на пути из села Новый Ропск. В момент нападения диверсантов он находился в салоне один. Фельдшер рассказал, что жители села спрятались по домам. Никто из них не может покинуть населенный пункт.

2 марта в приграничном районе Брянской области проводится спецоперация по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, которые пересекли государственную границу России. В результате нападения пострадал ребенок. Мероприятия по пресечению нарушения госграницы ведутся в Климовском районе области при взаимодействии ФСБ и сил Минобороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об операции по ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
Лавров захотел съездить в Латинскую Америку
В России убившая собаку тигрица затаилась под верандой жилого дома
Лавров допустил перемирие с Украиной при посредничестве Индии
Названа дата старта продаж автомобилей «Москвич 3»
В Швеции обрадовались отсутствию российских лыжников на чемпионате мира
Российские подростки убили семью ради общения друг с другом и получили срок
В Молдавии захотели сменить название языка на румынский
МАГАТЭ оценит вероятность ядерной угрозы на Украине
Глава МИД Германии предостерегла Китай от поставок оружия России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.