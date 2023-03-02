Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках для дипломатов

Кабмин России приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

Кабмин России приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Уточняется, что решение о приостановке будет касаться граждан Венгрии «до устранения Венгрией допущенных ею нарушений обязательств по указанному соглашению или до прекращения его действия». Указанный документ был подписан в 2001 году. Отмечается, что МИД России сообщит Будапешту об этом решении.

Ранее стало известно, что Национальное собрание Венгрии перенесло голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Решение отложить голосование до парламентской сессии, которая начнется 20 марта, связано с тем, что за исключением Турции Венгрия остается единственной страной-членом НАТО, не одобрившей вступление государств в альянс.