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19:18, 2 марта 2023Мир

Венгрия отложила голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

AP: нацсобрание Венгрии перенесло голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Национальное собрание Венгрии перенесло голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на решение парламента.

Согласно обновленному графику, опубликованному в четверг, 2 марта, оно состоится не раньше 20 марта. Отмечается, что решение отложить голосование на две недели, до парламентской сессии, которая начнется 20 марта, связано с тем, что за исключением Турции Венгрия остается единственной страной-членом НАТО, которая еще не одобрила заявки двух скандинавских стран на вступление в военный альянс.

Ранее в Венгрии испугались последствий вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Как заявил лидер фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш, некоторые депутаты обеспокоены тем, что это может обострить отношения между Россией и Западом.

В июле 2022 года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Венгрия и Турция. При этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара на данный момент не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО.

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Варвара Кошечкина
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