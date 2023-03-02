В Германии раскритиковали требование Бербок к Лаврову

Читатели Die Welt осудили требование Бербок к Лаврову прекратить конфликт на Украине

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к ее российскому коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с требованием прекратить конфликт на Украине. Соответствующие комментарии доступны в аккаунте издания в Twitter.

«Ничего хорошего из ее рта не выходит», — осудил один из читателей газеты обращение Бербок к Лаврову.

«Россию не интересует мнения других стран. У России есть свои цели, которые она хочет достичь», — написал пользователь под ником @IndiJones4711.

«Вы хотите повернуть все на 360 градусов?» — поиронизировал еще один пользователь над словами главы МИД Германии.

2 марта Бербок во время сессии на G20 в Нью-Дели лично обратилась к Лаврову с требованием прекратить конфликт на Украине и перестать «нарушать международный порядок».

Высказывания Бербок неоднократно подвергались критике. Немецкие пользователи признавались, что испытывали стыд из-за нелепых заявлений министра, в частности про «химический элемент Кобольд», «немецкую колонию Нигерию» и «страны, находящиеся на отдалении в сотни тысяч километров».

19 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Бербок заявила, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым. В частности, она сравнила Россию и Германию. По ее словам, Берлин повернулся на 360 градусов после того, как перестал поддерживать нейтралитет и начал поставлять оружие Киеву.

