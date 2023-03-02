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19:02, 2 марта 2023Россия

В Ленобласти усилят меры безопасности из-за атаки диверсантов под Брянском

Губернатор Ленобласти поручил усилить меры безопасности из-за атаки ДРГ под Брянском

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил усилить меры безопасности из-за атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) под Брянском. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Согласно поручению губернатора, силовые структуры, органы исполнительной власти, а также службы, ответственные за безопасность в регионе, должны усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов. «Особое внимание должно быть уделено объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта», — говорится в сообщении.

2 марта на территорию села Любечане Брянской области проникла вооруженная группа диверсантов, которая обстреляла легковой автомобиль. В результате погиб находившийся за рулем мужчина, а также был ранен десятилетний мальчик. По словам главы региона Александра Богомаза, ребенка доставили в Брянскую областную больницу. Там пострадавшему успешно провели операцию, во время которой из его тела извлекли пулю.

Позже стало известно, что российские силовики вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами, которые проникли в два села под Брянском, в одном из них взяв в заложники местных жителей. В свою очередь, Федеральная служба безопасности сообщила о проведении на территории региона спецоперации по уничтожению нарушителей.

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Константин Лысяков
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