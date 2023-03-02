В Госдуме отреагировали на идею о наказании за цветы у российского танка в Литве

Депутат Журова раскритиковала идею об ответственности за цветы у танка РФ в Литве

Уголовная ответственность за возложение цветов к российскому танку в Литве сподвигнет людей к переезду, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Свое мнение она высказала в беседе с «Лентой.ру» .

Ранее стало известно, что в Литве поддержали введение уголовной ответственности за возложение цветов у российского танка в центре Вильнюса.

Я сочувствую людям, которые таким образом дошли до полного абсурда. Так они, по большому счету, борются с собственными гражданами Светлана Журова депутат Госдумы

«Это решение лишний раз сподвигнет ряд людей к тому, чтобы уехать оттуда. Потому что если уже за такое будет уголовное преследование, то что дальше?» — отреагировала Журова.

27 февраля сообщалось, что литовская полиция начала расследование по фактам возложения цветов и драки возле выставленного в Вильнюсе российского танка. По словам очевидцев, к привезенной с Украины технике на автомобиле подъехали несколько человек, после чего возложили к танку красные гвоздики и зажгли рядом свечу. Также сообщалось о перепалке между двумя мужчинами из-за возложенных цветов на Кафедральной площади.

24 февраля в центре Берлина проукраинские активисты установили подбитый ржавый танк Т-72, дуло которого было направлено в сторону посольства России. Позднее жители Берлина возложили к нему цветы. По мнению российских дипломатов, акция активистов оказалась провокацией и «не встретила понимания, поддержки и сочувствия у граждан Германии».

