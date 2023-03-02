В Молдавии назвали цель антироссийской декларации

Молдавский политик Клименко назвал принятие антироссийской декларации беспределом

Председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко в разговоре с «Лентой.ру» назвал беспределом принятие парламентом антироссийской декларации. По мнению политика, это делается с целью «затащить» Молдавию в Евросоюз.

Ранее стало известно, что правящая партии Молдавии «Действие и солидарность» в парламенте в одиночку приняла антироссийскую декларацию. Отмечается, что депутаты от оппозиции не присутствовали на заседании. Согласно тексту документа, официальный Кишинев отказывается признавать любые доводы Москвы относительно конфликта на Украине и требует от России вывести войска. Также Молдавия поддерживает инициативу иных западных государств по созданию «специального трибунала по делу об агрессии против Украины».

У меня такое впечатление, что это полная агония власти Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

«Партия "Действие и солидарность" творит беспредел. И все это происходит при условии того, что последние данные социологических опросов свидетельствуют о том, что из зарубежных политиков самым большим доверием в Молдове пользуется президент России Владимир Владимирович Путин. То есть влияние России в Молдове по-прежнему очень высокое», — заявил Клименко.

Все антироссийское, что сегодня делает нынешний парламент и нынешняя власть, абсолютно не соответствует настроению народа. Это показывают многочисленные социологические опросы, сообщил молдавский политик.

Делается это с единственной целью — вывести Молдову из дружеских отношений с Россией и затащить в Евросоюз: объявить о присоединении Молдовы к Румынии и через нее уже попасть в ЕС Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

«Помимо этого, принятые сегодня законы противоречат конституции. Чтобы внести изменения в конституцию, нужен референдум или конституционное большинство в парламенте, которого у правящей партии нет. Беспредел полный», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее комиссии парламента республики также утвердили законопроект о смене названия «молдавский язык» на «румынский язык». По словам одного из авторов законопроекта, депутата от правящей партии «Действие и солидарность» Петру Фрунзе, документ исполнит решение Конституционного суда по замене во всех законах Молдавии фразы «молдавский язык» на «румынский язык».

Позднее стало известно, что во время обсуждения этой инициативы в парламенте Молдавии произошла потасовка.