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16:53, 2 марта 2023Бывший СССР

Правящая партия Молдавии в одиночку приняла антироссийскую декларацию

Молдавский депутат Гросу заявил, что парламент страны принял антироссийскую декларацию

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Правящая партии Молдавии «Действие и солидарность» в парламенте в одиночку приняла антироссийскую декларацию, сообщил спикер выборного органа республики Игорь Гросу, его слова передает РИА Новости.

Депутаты от оппозиции не присутствовали на заседании, в ходе которого был принят документ под названием «Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины».

«Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины принята голосами 55 депутатов», — сообщил Гросу.

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Согласно тексту документа, официальный Кишинев отказывается признавать любые доводы Москвы относительно конфликта на Украине и требует от России вывести войска. Также Молдавия поддерживает инициативу иных западных государств по созданию «специального трибунала по делу об агрессии против Украины».

Ранее активист Николаевского подполья заявил, что Украина перебрасывает технику и бойцов через Николаев в направлении Одессы, военные силы собираются у города Рени Одесской области, который находится около границ республики с Молдавией и Румынией.

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Алевтина Запольская
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