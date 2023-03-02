Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:37, 2 марта 2023Мир

Лавров раскритиковал подход Запада к расследованию по «Северным потокам» на G20

Лавров: Запад отказался отразить расследование по «Северным потокам» в декларации G20

Фото: Michael Sohn / AP

Запад отказался отразить в декларации «Группы двадцати» (G20) необходимость честного расследования взрывов на «Северных потоках». Такой подход раскритиковал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Наш призыв к тому, чтобы отразить в документе необходимость беспристрастного, честного расследования категорически отвергался нашими западными партнерами», — указал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Нью-Дели. По его словам, именно поэтому декларация была заблокирована, а результаты проведенной дискуссии будут изложены в резюме, с которым выступит индийское председательство.

Кроме того, министр уточнил, что включения в декларацию параграфа по «Северным потокам» на полях G20 вместе с Россией добивался Китай, а большинство развивающихся участников «двадцатки» высказывали понимание двум странам.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Ранее посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр объяснил, что молчание Запада о взрывах на «Северных потоках» обусловлено тем, что расследование инцидента до сих пор не закончено. Вместе с тем он назвал сам факт произошедшей диверсии неприемлемым.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об операции по ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
Россияне массово захотели купить жилье в пляжной стране
Российские истребители сбили в ДНР украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8
По сериалу «Очень странные дела» поставят спектакль-приквел
Минобороны заявило о поражении 89 артиллерийских подразделений ВСУ
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска уничтожили 270 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий
Блинкен обратился к Лаврову
В МИД России заявили о тревожной ситуации в отношениях с США
Предсказано значительное снижение экспорта российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.