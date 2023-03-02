Лавров раскритиковал подход Запада к расследованию по «Северным потокам» на G20

Лавров: Запад отказался отразить расследование по «Северным потокам» в декларации G20

Запад отказался отразить в декларации «Группы двадцати» (G20) необходимость честного расследования взрывов на «Северных потоках». Такой подход раскритиковал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Наш призыв к тому, чтобы отразить в документе необходимость беспристрастного, честного расследования категорически отвергался нашими западными партнерами», — указал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Нью-Дели. По его словам, именно поэтому декларация была заблокирована, а результаты проведенной дискуссии будут изложены в резюме, с которым выступит индийское председательство.

Кроме того, министр уточнил, что включения в декларацию параграфа по «Северным потокам» на полях G20 вместе с Россией добивался Китай, а большинство развивающихся участников «двадцатки» высказывали понимание двум странам.

Ранее посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр объяснил, что молчание Запада о взрывах на «Северных потоках» обусловлено тем, что расследование инцидента до сих пор не закончено. Вместе с тем он назвал сам факт произошедшей диверсии неприемлемым.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах.