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18:06, 2 марта 2023Спорт

Российская фигуристка высказалась о выступлениях под нейтральным флагом

Российская фигуристка Алина Горбачева заявила, что готова выступать под нейтральным флагом
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Российская фигуристка Алина Горбачева высказалась о возможном выступлении на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщает Sport24.

«Конечно, хотелось бы под флагом России, нашей страны. Но, наверное, под нейтральным готова поехать. Главное, кто ты в душе», — заявила Горбачева. Фигуристка добавила, что несколько раз выступала на международных турнирах, где ей очень понравилась атмосфера.

15-летняя Горбачева — чемпионка России среди юниоров. На взрослом первенстве страны спортсменка заняла девятое место.

17 февраля двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил возможность выступления россиян под нейтральным флагом. «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно. Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться», — заявил он.

Алексей Гусев
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