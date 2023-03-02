Россиянам назвали способы питаться сбалансированно во время поста

Диетолог Алексей Кабанов призвал в пост есть больше растительного белка и полезных масел

В пост следует есть больше растительного белка и полезных масел, заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы питаться сбалансированно во время Великого поста.

Диетолог объяснил россиянам, что сбалансированный рацион должен обеспечивать правильное соотношение белков, жиров и углеводов, содержать необходимые витамины и микроэлементы. Он призвал придерживаться в питании правила 1:1:4, где одна доля приходится на белки, одна — на жиры и четыре — на углеводы.

Углеводы — основа питания, главный источник энергии для организма. Растительные продукты, в частности крупы грубой очистки и бобовые, — богатый источник сложных углеводов. Они медленнее усваиваются, обеспечивая длительный, равномерный приток энергии Алексей Кабанов диетолог-консультант

Растительный белок ничем не уступает животному по питательности и усвояемости, а в некоторых аспектах даже его превосходит, утверждает собеседник «Ленты.ру». Растительные продукты содержат все незаменимые аминокислоты, которые организм может получить только с пищей. Ключ полноценного питания — в разнообразии. Необходимо включать в рацион разные продукты, каждый — со своим аминокислотным составом. Наиболее богаты белком бобовые (чечевица, соя), миндаль, брокколи.

«Орехи и семена, жидкие растительные масла (оливковое, льняное, рапсовое) — ценный источник ненасыщенных жирных кислот. Кардиологи всего мира рекомендуют заменять животные жиры растительными для снижения сердечно-сосудистого риска. И это актуально не только в пост», — подчеркнул диетолог.

Для сбалансированного питания во время поста нужно отдавать предпочтение продуктам минимальной переработки: цельному зерну, крупам грубой очистки, свежим или замороженным овощам и фруктам, советует Кабанов. Он напомнил, что в пост, непростое время ограничений, пища должна быть разнообразной. «Выбирайте фрукты и овощи разных цветов, попробуйте экзотические крупы, новые виды специй», — посоветовал Кабанов.

Ранее Алексей Кабанов рассказал о недостатках дробного питания. Он предупредил, что такая система способствует набору веса.

