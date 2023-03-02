Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алехандро Давидович-Фокина
1:2
Завершен
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Александр Бублик
Дубай (м)
Анастасия Потапова
1:2
Завершен
Кэти Волынец
Остин
Динамо М
1:1
Завершен
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Манчестер Юнайтед
3:1
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Кубок Англии|1/8 финала
Ливерпуль
2:0
Завершен
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|7-й тур
05:59, 2 марта 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ заявил об упавшем в последние годы уровне лиги

Хавбек «Крыльев Советов» Амар Рахманович заявил, что уровень РПЛ упал в последние годы
Амар Рахманович (слева) и Кристофер Айер (справа)

Амар Рахманович (слева) и Кристофер Айер (справа). Фото: Lee Smith / Reuters

Хавбек «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины Амар Рахманович оценил уровень футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

«Мне тут нравится. Хотя, на мой взгляд, в Турции чуть труднее. Темп игры там повыше, подинамичнее. А уровень РПЛ в последние годы упал», — заявил легионер. Он предположил, что причина спада заключается в том, что в лиге много российских игроков, которые чувствуют себя слишком комфортно.

1 марта Рахманович рассказал о том, как его соотечественники отреагировали на решение перейти в клуб. По словам игрока, хейта по поводу его переезда в Самару не было. «Наоборот, из Боснии много интереса: "Ну как там в России, как жизнь?"» — поделился он.

Босниец подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил один мяч.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о разработке в России военных операций для защиты от США
Первую в Европе сталь датировали 900 годом до нашей эры
Экономист дал прогноз по курсу доллара в марте
Известный рэпер продал дом в Майами с многомиллионной скидкой
В ВОЗ предупредили мир о риске новой пандемии
В США заявили об усталости американцев от поддержки Украины
Легионер клуба РПЛ заявил об упавшем в последние годы уровне лиги
Один телефонный разговор с подругой заставил молодую жену задуматься о разводе
Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Белоруссию
В Госдепе ответили на вопрос о возможности контактов с Россией в Женеве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.