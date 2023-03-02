Легионер клуба РПЛ заявил об упавшем в последние годы уровне лиги

Хавбек «Крыльев Советов» Амар Рахманович заявил, что уровень РПЛ упал в последние годы

Хавбек «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины Амар Рахманович оценил уровень футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

«Мне тут нравится. Хотя, на мой взгляд, в Турции чуть труднее. Темп игры там повыше, подинамичнее. А уровень РПЛ в последние годы упал», — заявил легионер. Он предположил, что причина спада заключается в том, что в лиге много российских игроков, которые чувствуют себя слишком комфортно.

1 марта Рахманович рассказал о том, как его соотечественники отреагировали на решение перейти в клуб. По словам игрока, хейта по поводу его переезда в Самару не было. «Наоборот, из Боснии много интереса: "Ну как там в России, как жизнь?"» — поделился он.

Босниец подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил один мяч.