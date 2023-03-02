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11:52, 2 марта 2023Мир

В России ответили на слова министра армии США о разрешении конфликта на Украине

Сенатор Карасин: отказ США от поставок оружия Украине может ускорить завершение конфликта

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украинский конфликт сам не прекратится, убежден председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление США о «саморазрешении» конфликта между Россией и Украиной.

Ранее министр армии США Кристин Вормут заявила, что конфликт на Украине оказался более затяжным, чем можно было предположить. Вормут выразила надежду на «саморазрешение» украинского кризиса в ближайшую пару лет.

Такие заявления представляют определенный интерес, потому что завершение этого конфликта в мире хотят большинство государств, включая Россию

Григорий Карасинпредседатель комитета Совфеда по международным делам

«Понятие "само собой" вызывает определенные вопросы, потому что само собой ничего не кончится. А вот если представить, что Вашингтон и страны НАТО перестанут усиленно вооружать современными видами оружия киевскую власть, тогда, наверное, конфликт действительно быстро может прекратиться. И тут возможны разные варианты», — заявил Карасин.

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18 января 2023

Ранее издание Global Times заявило, что Запад всеми силами пытается затянуть украинский конфликт, несмотря на то что Москва и Киев готовы к переговорам.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вероятность переговоров с Украиной, отметил, что достижение обозначенных целей является безусловным приоритетом России, но при благоприятном положении дел и «соответствующем отношении украинского режима» конфликт можно будет решить за столом переговоров.

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Варвара Кошечкина
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