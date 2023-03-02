Финская лыжница потеряла сознание во время гонки на чемпионате мира

Финская лыжница Эвелиина Пииппо потеряла сознание во время эстафеты на чемпионате мира

Финская лыжница Эвелиина Пииппо потеряла сознание во время женской эстафеты на чемпионате мира-2023. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Пииппо выступала на третьем этапе и после передачи эстафеты Кристе Пярмякоски рухнула на снег. Она трижды пыталась подняться самостоятельно, но вновь падала. 24-летней спортсменке потребовалась помощь медиков.

В итоге сборная Финляндии остановилась в шаге от пьедестала. Гонку выиграла команда Норвегии, вслед за ней расположились Германия и Швеция.

Чемпионат мира-2023 проходит в словенском городе Планица. Россияне не принимают участия в турнире из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).