Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ботик ван де Зандсхулп
Сегодня
16:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Анна-Лена Фридзам
Сегодня
20:00 (Мск)
Эрика Андреева
Остин
Даниил Медведев
Сегодня
19:30 (Мск)
Борна Чорич
Дубай (м)
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Кубок Испании|1/2 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
16:21, 2 марта 2023Спорт

Финская лыжница потеряла сознание во время гонки на чемпионате мира

Финская лыжница Эвелиина Пииппо потеряла сознание во время эстафеты на чемпионате мира

Фото: Tomi Hänninen / Globallookpress.com

Финская лыжница Эвелиина Пииппо потеряла сознание во время женской эстафеты на чемпионате мира-2023. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Пииппо выступала на третьем этапе и после передачи эстафеты Кристе Пярмякоски рухнула на снег. Она трижды пыталась подняться самостоятельно, но вновь падала. 24-летней спортсменке потребовалась помощь медиков.

В итоге сборная Финляндии остановилась в шаге от пьедестала. Гонку выиграла команда Норвегии, вслед за ней расположились Германия и Швеция.

Чемпионат мира-2023 проходит в словенском городе Планица. Россияне не принимают участия в турнире из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов на Брянскую область
Финская лыжница потеряла сознание во время гонки на чемпионате мира
Разработана повышающая точность прогнозов погоды программа
Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП на юге Москвы
Европейских нефтяников заставят заплатить за зеленую энергетику
Глава Харьковской администрации заявил о насильной эвакуации из Купянска
Российская стилистка назвала устаревшую к весне 2023 года одежду
Стало известно о переброске ВСУ через Николаев к границе с Молдавией и Румынией
В Госдуме отреагировали на идею о наказании за цветы у российского танка в Литве
На Украине решили не отпускать депутатов за границу без сопровождения СБУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.