Стало известно о состоянии пострадавших при испытаниях на российском авиазаводе

Трое пострадавших при испытаниях на заводе «Авиастар» в состоянии средней степени тяжести

Трое пострадавших при проведении испытаний самолета Ил-76 на заводе «Авиастар» в Ульяновской области в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

О случившемся стало известно ранее 2 марта. ЧП произошло во время проведения испытаний фюзеляжа воздухом под давлением, из-за чего произошла его разгерметизация.

Один человек погиб. Его смерть подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По словам Русских, в ЦГКБ Ульяновска скорая доставила четырех человек. «После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Еще троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У пациентов ушибы и резаные раны», — написал он.