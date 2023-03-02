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18:50, 2 марта 2023Спорт

Фитнес-тренер назвала альтернативу зарядке

Фитнес-тренер Бутова посоветовала вместо зарядки ходить по лестнице в спокойном темпе

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала альтернативу зарядке. Вместо утренних упражнений можно ходить по лестнице, передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Бутова заявила, что человеку без физической подготовки стоит начать с пеших прогулок, поднимаясь лишь на один-два этажа вверх. Она обратила внимание, что спускаться и подниматься нужно в спокойном темпе без тяжелых пакетов в руках, так как ходьба по лестнице равнозначна кардиотренировке.

Тренер посоветовала наступать на ступеньку всей стопой, так как это позволит избежать травм и распределить нагрузку. Также нужно следить за дыханием и сохранять умеренный темп — не нужно бегать и резко останавливаться. Кроме того, Бутова назвала необходимой удобную обувь.

Ранее сообщалось, что американские ученые выявили оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни. Исследователи заявили, что для этого требуется от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю, от 75 до 150 минут интенсивных занятий или эквивалентная комбинация того и другого.

Анастасия Борисова
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