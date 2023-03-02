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13:43, 2 марта 2023Россия

В Кремле прокомментировали вопрос об изменении статуса СВО

Песков заявил, что не может сказать, повлияет ли атака в Брянской области на статус СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, повлияют ли действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области на изменение статуса специальной военной операции. Его слова приводит РИА Новости.

«Не знаю, пока не могу сказать», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин проинформирован о случившемся.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская ДРГ, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Глава региона уточнил, что Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, в заложниках у диверсантов могут находиться до шести человек.

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Варвара Родикова
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