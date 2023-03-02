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20:46, 2 марта 2023Среда обитания

Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном турецком курорте

Best House Alanya: в январе российский спрос на жилье в Аланье вырос на 16,67 процента

Фото: Dragana Novoselska / Unsplash

В январе 2023 года спрос со стороны россиян на приобретение недвижимости в турецкой Аланье увеличился на 16,67 процента относительно декабря 2022 года. О том, что граждане РФ стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном курорте зарубежной страны, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Best House Alanya.

По словам специалистов, в предыдущий раз рост числа запросов со стороны граждан России наблюдался лишь в октябре 2022-го. Кроме того, эксперты отметили, что январь традиционно считается месяцем, когда интерес россиян к покупке жилья в Аланье растет. Так, по итогам первого месяца наступившего года на их долю пришлось 37,42 процента от общего количество иностранных сделок с недвижимостью на курорте.

Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, специалисты подчеркнули, что показатель января текущего года оказался на 41,45 процента ниже, чем в аналогичный период предыдущего. Он также на 9,5 процента меньше, чем в первом месяце 2020-го.

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«С конца декабря мы наблюдаем небольшое снижение спроса на недвижимость в Аланье. Нами отмечен уход европейцев. Так, например, ранее у нас было 50/50 российских и европейских сделок. Эта ситуация сохранилась до конца новогодних праздников. После 12 января наступило оживление, и сейчас ситуация вернулась на привычные рельсы. Много запросов. Люди понимают, чего хотят. Всех интересует получение ВНЖ, и недвижимость покупается для этого», — рассказала руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева.

В феврале аналитики агентства Best House Alanya пришли к выводу, что при покупке жилья в Аланье россияне чаще всего обращают внимание на цену. По их данным, в январе 2023 года доля запросов на покупку жилья, где ключевым фактором была стоимость объекта, составила 52,3 процента.

Полина Кислицына
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