Задержание ФСБ россиянина за попытку передать данные Украине попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиянина, пытавшегося передать информацию разведке Украины

ФСБ показала видео задержания жителя Хабаровского края за попытку передать представителям главного управления разведки Минобороны Украины сведения о российских военных объектах. Запись в четверг, 2 марта, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы подбегают к фигуранту, кладут его лицом в пол и надевают наручники. Затем его допрашивают в квартире, после чего отводят в служебную машину.

Ранее стало известно, что россиянин связался с военной разведкой через интернет и предложил отправить данные об объектах Минобороны России, расположенных в Хабаровском крае. Эта информация могла бы быть использована украинскими спецслужбами для проведения диверсионно-террористических актов.

В отношении мужчины возбудили дело о госизмене. Уточняется, что задержанный проживал в Комсомольске-на-Амуре.