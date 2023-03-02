Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 2 марта 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ россиянина за попытку передать данные Украине попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиянина, пытавшегося передать информацию разведке Украины

ФСБ показала видео задержания жителя Хабаровского края за попытку передать представителям главного управления разведки Минобороны Украины сведения о российских военных объектах. Запись в четверг, 2 марта, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы подбегают к фигуранту, кладут его лицом в пол и надевают наручники. Затем его допрашивают в квартире, после чего отводят в служебную машину.

Ранее стало известно, что россиянин связался с военной разведкой через интернет и предложил отправить данные об объектах Минобороны России, расположенных в Хабаровском крае. Эта информация могла бы быть использована украинскими спецслужбами для проведения диверсионно-террористических актов.

В отношении мужчины возбудили дело о госизмене. Уточняется, что задержанный проживал в Комсомольске-на-Амуре.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Лавров и Блинкен встретились на общем заседании G20
В Австралии представили беспилотник с дальностью полета 800 километров
Задержание ФСБ россиянина за попытку передать данные Украине попало на видео
Россиянам предложили бюджетно слетать в марте в две популярные пляжные страны
СКР возбудил дело из-за отравления пятерых человек после травли тараканов
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
В России учитель назвала школьника предателем из-за опоздания и попала на видео
Стало известно о продолжающемся почти час обстреле приграничного региона
В небе в Ленобласти объявляли сигнал тревоги из-за неопознанного объекта
ФСБ задержала россиянина за попытку передать Украине сведения о военных объектах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.