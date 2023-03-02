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13:42, 2 марта 2023Россия

В Кремле высказались о привлечении внимания к украинским терактам

Песков: Россия продолжит привлекать внимание к терактам со стороны Украины

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Россия продолжит привлекать внимание мировой общественности к терактам со стороны Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

На брифинге с журналистами пресс-секретаря президента России Владимира Путина спросили, какие шаги можно ожидать от Москвы на международной арене после атаки украинских диверсантов в Брянской области.

«На международной арене [мы] как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», — ответил он.

Песков также назвал действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области атакой террористов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская ДРГ, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона. Кроме того, по данным источника ТАСС в силовых структурах, в заложниках у диверсантов могут находиться до шести мирных жителей.

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Варвара Кошечкина
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