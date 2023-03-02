В Сербии задумались о пересмотре отношений с Россией

Politico: Вучич столкнулся с трудным выбором из-за пересмотра отношений Сербии с Россией

Президент Сербии Александр Вучич сталкивается с трудным выбором, поскольку пересматривает тесные взаимоотношения Белграда с Москвой. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что сербский президент недоволен информацией о вербовке сербов в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Он осудил формирование и пообещал арестовать граждан страны, которые участвовали в боевых действиях на Украине в составе ЧВК. В эксклюзивном интервью Politico на полях Мюнхенской конференции по безопасности Вучич указал, что «наступает время для переосмысления».

При этом издание напоминает, что ранее Вучич в интервью телеканалу EurActiv заявил, что страна оказалась перед трудным выбором. «Без сомнения, в будущем нам придется сделать трудный выбор. Это все, что я могу сказать», — заявлял сербский лидер.

Ранее Вучич отказался от какой-либо поддержки в отношении ЧВК «Вагнер», раскритиковал сограждан, которые сотрудничают с ней, и пообещал арестовать сербов, завербованных в формирование.

Это не первый раз, когда политик возмущается в связи с вербовкой сербов в ЧВК «Вагнер». Ранее он также напоминал, что участие граждан страны в конфликтах за границей является незаконным. Основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин при этом говорил, что в ЧВК нет и «длительное время не было» сербских граждан.