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13:48, 2 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об усилении обстрелов ВСУ по Запорожской области

Рогов заявил, что военные ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Интенсивность обстрелов стала больше. Это говорит о том, что врагам поступают снаряды. Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться», — сказал он.

Как утверждает Рогов, население региона начинает привыкать к этим обстрелам со стороны украинской армии. «К сожалению, иногда кажется, что это естественный фон для Запорожской области», — отметил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Ранее Рогов рассказал, что ракета украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) упала на многоэтажку в Запорожье. В результате были разрушены три этажа и примерно десять квартир. По его словам, спасателям удалось извлечь из-под образовавшихся завалов тела трех погибших. Также три человека были доставлены в больницу с травмами.

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Кристина Есикова
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