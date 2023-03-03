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15:16, 3 марта 2023Спорт

«Волгу» наказали за брошенный в игрока «Зенита» во время матча банан

«Волгу» оштрафовали на 500 тысяч рублей за брошенный в игрока «Зенита» Вендела банан

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал «Волгу» за инцидент с брошенным в игрока «Зенита» Вендела бананом в матче Кубка страны. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе ульяновского клуба Олег Савинов.

«Да, действительно, КДК решил назначить штраф 500 тысяч рублей и один кубковый матч без зрителей условно», — рассказал он. Он отметил, что у них остается возможность подать апелляцию, но команда подумает над необходимостью ее использования.

25 февраля «Зенит» на выезде одержал победу над «Волгой» со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка России. В конце встречи неизвестный фанат бросил банан в сторону бразильского хавбека петербуржцев. После этого футболист призвал бороться с расизмом.

Вендел играет за сине-бело-голубых с 2020 года. Вместе с командой полузащитник по два раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны. Футболист также известен по выступлениям за португальский «Спортинг» и бразильский «Флуминенсе».

Дарья Коршунова
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