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10:43, 3 марта 2023Наука и техника

«Бастионы» Балтфлота выполнили электронные пуски ракет

Расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтфлота провели электронные пуски на учениях
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Министерство обороны России

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота провели электронные пуски ракет по морским и наземным целям на учениях. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«На одном из полигонов Балтийского флота на побережье Калининградской области расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" отработали уничтожение кораблей условного противника и нанесение ударов по критически важным береговым объектам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы выполнили электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс» по отряду кораблей условного противника, в роли которых выступили корабли Балтфлота.

После этого расчеты БРК скрытно сменили позиции, перезарядили пусковые установки и выполнили одиночные и групповые электронные пуски по командным пунктам и аэродромам условного противника на значительном удалении. В учении задействовали около 50 военнослужащих и до десяти единиц техники.

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В январе генеральный директор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов рассказал, что БРК «Бастион» востребованы в ходе специальной военной операции на Украине.

В декабре 2022 года источник ТАСС сообщил, что в России ведут работы по увеличению дальности полета сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс» морского и наземного базирования.

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Даниил Иринин
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