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06:55, 3 марта 2023Спорт

«Барселона» обыграла «Реал» в первом матче полуфинала Кубка Испании

«Барселона» победила «Реал» со счетом 0:1 в первом матче полуфинала Кубка Испании

Фото: Oscar J. Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press

Футболисты «Барселоны» обыграли мадридский «Реал» в первом матче полуфинала Кубка Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол на 26-й минуте в свои же ворота забил защитник «Реала» Эдер Милитао. Мяч засчитали после того, как в разбор вмешался ассистент главного судьи матча Хосе Мунуэры Монтеры.

Ответный матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 5 апреля.

22 февраля «Реал» разгромил английский «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Ответный матч пройдет 15 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Марина Совина
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