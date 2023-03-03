«Барселона» обыграла «Реал» в первом матче полуфинала Кубка Испании

«Барселона» победила «Реал» со счетом 0:1 в первом матче полуфинала Кубка Испании

Футболисты «Барселоны» обыграли мадридский «Реал» в первом матче полуфинала Кубка Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол на 26-й минуте в свои же ворота забил защитник «Реала» Эдер Милитао. Мяч засчитали после того, как в разбор вмешался ассистент главного судьи матча Хосе Мунуэры Монтеры.

Ответный матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 5 апреля.

22 февраля «Реал» разгромил английский «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Ответный матч пройдет 15 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

