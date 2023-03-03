В МИД России заявили об использовании оружия НАТО в диверсии под Брянском

МИД России: оружие НАТО применялось во время атаки диверсантов под Брянском

Оружие НАТО использовалось диверсантами во время атаки под Брянском, которая произошла 2 марта. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД России.

Украинские официальные лица, отметили в ведомстве, неоднократно признавали, что Киев действует с одобрения и при поддержке США и стран НАТО.

«Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — заявили в МИД.

2 марта стало известно о проникновении на территорию села Любечане Брянской области группы диверсантов. Вооруженные злоумышленники обстреляли автомобиль местного жителя. В результате двое людей погибли, был ранен ребенок.