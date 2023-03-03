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12:36, 3 марта 2023Россия

Автомобиль Генпрокуратуры попал в массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Baza: автомобиль Генпрокуратуры попал в массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
СюжетДТП в Москве:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Автомобиль, принадлежащий Генпрокуратуре России, попал в массовое ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По предварительным данным, машина ведомства двигалась по выделенной полосе. В результате происшествия повреждения получили пять автомобилей.

У автомобиля Генпрокуратуры оказалась снесена передняя часть. Как пишет РЕН ТВ, в массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека.

Накануне сообщалось, что из-за аварии неподалеку от торгового центра «Времена года» пришлось перекрывать несколько полос движения. К месту происшествия выехали оперативные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

3 марта в Москве на Варшавском шоссе автомобиль врезался в столб, в результате погибли три человека.

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Анна Щербакова
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