Автомобиль Генпрокуратуры попал в массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Baza: автомобиль Генпрокуратуры попал в массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Автомобиль, принадлежащий Генпрокуратуре России, попал в массовое ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По предварительным данным, машина ведомства двигалась по выделенной полосе. В результате происшествия повреждения получили пять автомобилей.

У автомобиля Генпрокуратуры оказалась снесена передняя часть. Как пишет РЕН ТВ, в массовом ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека.

Накануне сообщалось, что из-за аварии неподалеку от торгового центра «Времена года» пришлось перекрывать несколько полос движения. К месту происшествия выехали оперативные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

3 марта в Москве на Варшавском шоссе автомобиль врезался в столб, в результате погибли три человека.