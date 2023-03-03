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20:28, 3 марта 2023Экономика

Описано будущее «Северных потоков» при консервации

Аналитик Рыков допустил, что «Северные потоки» можно будет восстановить после консервации

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Поврежденные взрывами газопроводы российской системы «Северный поток» можно будет восстановить и использовать даже после консервации. Так будущее трубопроводов в разговоре с «Лентой.ру» описал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Консервация — это полное освобождение от газа и закрывание трубы, чтобы туда не попадала вода, откачка уже попавшей туда воды, чтобы ничего не окислялось и не портилось. В принципе, их можно будет использовать, но чем дальше, тем тяжелее будет. Тем большее количество усилий и средств потребуется, чтобы восстановить, потому что она будет все равно портиться так или иначе от возраста, нужна будет дополнительная инспекция», — сказал аналитик.

Такого же мнения придерживается и заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«На мой взгляд, в нынешних условиях это оптимальный вариант, который при относительно небольших затратах сохранит возможность использования этой инфраструктуры в будущем. С другой стороны, это еще не официальная информация от компаний-операторов и их акционеров. А значит, не все вопросы еще урегулированы», — отметил он.

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Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что взорванные газопроводы собираются опечатать и законсервировать, поскольку в ближайшее время нет планов по их ремонту.

По словам собеседника агентства, Россия считает проект «похороненным». Еще один источник подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность сохранения «Северных потоков».

Взрывы на газопроводах в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Утечка газа началась у берегов датского острова Борнхольм.

В Кремле произошедшее назвали терактом. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, авария носит беспрецедентный характер, так как не могла произойти без участия какого-либо государства.

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Варвара Кошечкина
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