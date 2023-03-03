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17:26, 3 марта 2023Экономика

Стало известно о планах законсервировать «Северные потоки»

Reuters: газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» законсервируют

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Взорванные российские подводные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» собираются опечатать и законсервировать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Газпром» заявил, что поврежденные ветки «Северных потоков» возможно отремонтировать, однако российская сторона не верит, что в будущем взаимоотношения с Западом улучшатся настолько, что эти трубопроводы станут необходимы. Источник Reuters назвал проект газопроводов «похороненным».

Представитель немецкой E.ON, которая владеет долей в операторе газопровода Nord Stream AG, заявила, что решений за или против восстановления «Северных потоков» нет. Поэтому сейчас собираются герметизировать трубы и нанести на них покрытие, которое не даст им ржаветь от морской воды.

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Взрывы на газопроводах в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Утечка газа началась у берегов датского острова Борнхольм.

В Кремле произошедшее назвали терактом. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, авария носит «беспрецедентный характер», так как не могла произойти без участия какого-либо государства. Поэтому ситуация требует срочного разбирательства, отметил он.

Норвежская нефтегазовая компания Equinor не смогла поучаствовать в расследовании подрывов газопроводов из-за санкций, введенных Евросоюзом против России. В Польше тем временем поблагодарили за взрыв США. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что у Германии нет доказательств, а потому нет и предположений по виновным в диверсии.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Вячеслав Агапов
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