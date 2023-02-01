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21:22, 1 февраля 2023Экономика

Санкции помешали Equinor помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Reuters: санкции ЕС помешали Equinor помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»
СюжетСанкции против России:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвежская нефтегазовая компания Equinor заявила, что введенные Евросоюзом (ЕС) санкции против России помешали ей принять участие в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Согласно документу, МИД Норвегии уведомил, что работа с трубопроводами будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики.

В компании пояснили, что пул ремонтного оборудования Объединения по ремонту трубопроводов и подводным работам (Pipeline Repair and Subsea Intervention, PRSI), который находится в ведении Equinor, соблюдает законодательство о санкциях, в связи с чем информировал оператора «Северных потоков» о том, что не сможет оказать содействие в расследовании взрывов.

26 сентября 2022 года сообщалось, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Отмечалось, что потенциальная утечка топлива случилась у берегов датского острова Борнхольм. К ночи того же дня давление упало на обеих нитках «Северного потока». Позже выяснилось, что в районе утечек топлива были зафиксированы взрывы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают произошедшее терактом. 29 января 2023 года сообщалось, что расследование произошедшего на «Северных потоках» в Дании и Швеции все еще идет.

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Марина Совина
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