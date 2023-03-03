В Японии назвали новую дату первого пуска ракеты H3

Очередная попытка первого запуска японской ракеты H3 состоится 6 марта

Очередная попытка первого запуска японской ракеты H3 состоится 6 марта. Новую дату старта назвали в Японском агентстве аэрокосмических исследований.

Пуск намечен на 10:40 по местному времени (04:40 мск). Резервным периодом старта назначено окно с 7 по 10 марта. Пуск состоится с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

В феврале агентство Kyodo сообщало, что первый пуск японской тяжелой ракеты H3 должен состояться до 10 марта.

Попытка пуска, предпринятая 17 февраля, оказалась неудачной, поскольку носитель не смог оторваться от земли.

В своей максимальной конфигурации H3 будет относиться к носителям тяжелого класса. В настоящее время действующими тяжелыми ракетами космического назначения располагают Россия, США, Франция и Китай.