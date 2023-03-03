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16:52, 3 марта 2023Спорт

Зрители освистали судей за оценки ученице Плющенко в финале юниорского Гран-при

Зрители освистали судей за оценки ученице Плющенко Титовой в финале юниорского Гран-при

Фото: Karl Hörnfeldt / Unsplash

Зрители, пришедшие на юниорский финал Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, остались недовольны оценками одиночнице Софье Титовой по итогам произвольной программы. Об этом сообщает «Чемпионат».

Болельщики освистали судей, оценивших прокат россиянки в 133,2 балла. С трибун также доносились крики «Позор судьям!» и «Мало!».

Ученица Евгения Плющенко Титова по итогам турнира заняла четвертое место. Золото досталось Веронике Жилиной.

16 февраля Плющенко высказался о возможной смене флага учениками его академии. «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — предрек специалист, комментируя оценки Титовой за произвольную программу на чемпионате России среди юниоров. Его подопечная заняла четвертое место на турнире.

Алексей Гусев
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