Пуск ракеты «Калибр» подлодкой из Японского моря показали на видео

Российская подлодка запустила «Калибр» из Японского моря по наземной мишени

Российская дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» запустила крылатую ракету «Калибр» из Японского моря в рамках боевой подготовки. Об этом РИА Новости сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

Пуск осуществлялся из подводного положения. Ракета преодолела более тысячи километров и успешно поразила цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Работа экипажа подлодки и момент запуска были сняты на видео. На финальных кадрах видно, как не оснащенный боевой частью «Калибр» врезается в землю в паре метров от обозначенного флажком центра мишени.

В январе эксперт журнала Popular Mechanics Луи Маззанти подчеркнул, что США должны признать невероятную эффективность российских крылатых ракет «Калибр». По словам обозревателя, Москве удалось достичь вершины технологической революции, при этом Вашингтон даже близко не подобрался к успехам российской стороны.