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НХЛ - регулярный чемпионат
09:27, 3 марта 2023Спорт

Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Дубль россиянина Кирилла Капризова принес «Миннесоте» победу над «Ванкувером» в матче НХЛ

Фото: Bob Frid-USA TODAY Sports / Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей площадки. Победу «Миннесоте» принес дубль российского форварда Кирилла Капризова. Единственный гола «Ванкувера» на счету Брока Бесера, поразившего ворота соперника с передачи российского нападающего Виталия Кравцова.

В январе 25-летний Капризов пробил отметку в 100 голов в НХЛ. На данный момент в активе у российского нападающего, который провел в лиге 198 матчей, 113 заброшенных шайб.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.

Дарья Коршунова
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