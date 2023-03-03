Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Дубль россиянина Кирилла Капризова принес «Миннесоте» победу над «Ванкувером» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей площадки. Победу «Миннесоте» принес дубль российского форварда Кирилла Капризова. Единственный гола «Ванкувера» на счету Брока Бесера, поразившего ворота соперника с передачи российского нападающего Виталия Кравцова.

В январе 25-летний Капризов пробил отметку в 100 голов в НХЛ. На данный момент в активе у российского нападающего, который провел в лиге 198 матчей, 113 заброшенных шайб.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.