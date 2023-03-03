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09:08, 3 марта 2023Россия

Появились подробности о возможном взрыве беспилотника под Коломной

SHOT: территорию возле Коломны будут прочесывать с помощью БПЛА для поиска следов взрыва

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Территорию возле подмосковного города Коломна будут прочесывать с помощью российских беспилотников для поиска следов взрыва. Подробности о случившемся сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, сотрудники экстренных служб пока не обнаружили в окрестностях города каких-либо обломков и следов взрыва.

После сообщений о взрыве анонимы начали сообщать о «минировании» школ, больниц и администрации Коломны, но их данные не подтвердились.

О взрыве в пригороде Коломны стало известно в ночь на пятницу, 3 марта. Взрыв был слышен практически во всех районах города. Впоследствии власти города заявили, что на место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

В правоохранительных органах назвали причиной взрыва под Коломной взрыв беспилотника, обломки которого пока не обнаружили.

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Анастасия Шейкина
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