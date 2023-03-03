В США рассказали о «списке смерти» Украины для раскрывших правду о Крыме

Журналист Макс Блюменталь: Украина вносит раскрывших правду о Крыме в «список смерти»

Американский журналист Макс Блюменталь рассказал о «списке смерти», в который Украина вносит людей, раскрывших правду о Крыме. Об этом он написал в своем Twitter.

Так, Блюменталь напомнил о том, что NBC показал сюжет о Крыме, «впервые рассказав американцам правду» о полуострове. «Его репортер попал в список смерти наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми. Сообщит ли об этом NBC? Будет ли «свободная пресса» осуждать это?», — задался он вопросом.

В феврале журналист американского телеканала NBC Кир Симмонс опубликовал видеорепортаж из Крыма. Он прибыл по восстановленному после подрыва в октябре 2022 года мосту и пообщался с местными жителями. В частности, он показал, что следов подрыва на месте теракта не осталось, мост полностью функционален, а жители Крыма «братаются с российскими военными» и готовы противостоять попыткам военного захвата полуострова Вооруженными силами Украины (ВСУ).

1 марта Симмонса внесли в базу сайта «Миротворец», обвинив в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

