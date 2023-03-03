Доктор Мясников объяснил распространенный миф о кофе

Врач Александр Мясников заявил, что повышение холестерина от кофе незначительно

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил распространенный миф о кофе. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он заявил, что напиток действительно содержит вещество, которое повышает холестерин, однако назвал это повышение незначительным. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что кофе действительно может повышать холестерин. «Есть биологически активное вещество в кофе, которое может повышать холестерин. Да, такое вещество есть, но повышение очень умеренное», — отметил доктор.

Специалист сравнил кофе с орехами. «Орехи тоже повышают холестерин, только хороший холестерин, там тоже содержатся масла. Поэтому об этом не думайте, думайте о том, что кофе укрепляет ваши суставы», — подчеркнул Мясников. По его словам, у кофе намного больше положительных свойств, чем отрицательных.

Ранее Мясников назвал мифом мнение о том, что кофе провоцирует остеопороз. Более того, по словам доктора, напиток способен благотворно влиять на состояние пациентов с этим недугом.

Доктор также развеял другое популярное заблуждение об опасности кофе. Он заявил, что употребление напитка не вредно для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Помимо этого, Мясников рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени, предотвращает возникновение инфаркта. Врач также рекомендовал пить кофе гипертоникам.