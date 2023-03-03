Российского форварда обменяли в НХЛ второй раз за два дня

Российского форварда Владислава Наместникова обменяли в НХЛ второй раз за два дня

Российского нападающего Владислава Наместникова обменяли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) второй раз за два дня. Об этом сообщает в Twitter журналист Фрэнк Серавалли.

По информации корреспондента, 30-летний форвард стал игроком «Виннипег Джетс». За день до этого, 2 марта, он пополнил состав клуба «Сан-Хосе Шаркс», который получил после этого обмена выбор в четвертом раунде драфта НХЛ в 2025 году.

Наместников выступает в НХЛ с 2013 года. Сезон-2022/2023 он начинал за «Тампу-Бэй Лайтнинг». За десять лет пребывания в лиге форвард сыграл за семь различных команд, не считая «Сан-Хосе», поскольку в составе этого клуба россиянин не провел ни одного матча.

26 февраля сообщалось, что «Даллас Старс» и «Монреаль Канадиенс» обменялись российскими игроками. «Монреаль» приобрел 25-летнего форварда Дениса Гурьянова. В обмен на него канадцы отдали «Далласу» 33-летнего Евгения Дадонова.