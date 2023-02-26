Клубы НХЛ обменялись российскими игроками

Клуб НХЛ «Даллас» обменял хоккеиста Гурьянова в «Монреаль» и получил Дадонова

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» и «Монреаль Канадиенс» обменялись российскими игроками. Об этом сообщается на сайте канадской команды.

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз объявил, что команда приобрела 25-летнего форварда Дениса Гурьянова. В обмен на него команда отдала «Далласу» 33-летнего Евгения Дадонова. В результате сделки канадский клуб удержит 50 процентов от зарплаты россиянина до конца текущего сезона.

Дадонов в сезоне-2022/2023 провел 50 встреч за «Монреаль», в которых забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач. Ранее он выступал за «Вегас Голден Найтс», «Оттава Сенаторс» и «Флорида Пантерс».

Гурьянов в текущем чемпионате провел 43 игры, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и семью голевыми пасами. Он выступал за «Даллас» с 2016 года.

«Даллас» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Монреаль» располагается на 15-м месте в таблице Восточной конференции.