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18:18, 3 марта 2023Ценности

Аврил Лавин сравнили с Аллой Пугачевой из-за образа на Неделе моды

Певицу Аврил Лавин сравнили с артисткой Аллой Пугачевой из-за ее образа на показе Courrege

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Пользователи сети сравнили канадскую исполнительницу Аврил Лавин с российской певицей Аллой Пугачевой после ее появления на Неделе мода в Париже. Соответствующие посты опубликованы в Twitter.

Рок-звезда посетила показ бренда Courrege в черной оверсайз-футболке марки Vetements, на которую были нанесены слова «я ни черта не делаю сегодня», в сочетании с бежевым пальто в пол и высокими сапогами на каблуках. При этом ее волосы были распущены и уложены в объемную прическу, а на лицо знаменитости нанесли макияж в стиле smoky eyes.

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Юзеры разглядели во внешнем виде Лавин отсылки к образу Пугачевой: артистка неоднократно выступала на сцене в аналогичном наряде, а также часто делала темный мейкап и начес на волосах. «Увидела на фото Аврил Лавин, она стала похожа на Аллу Борисовну», — написал @Lo. «Аврил Лависовна», — согласился @ilyaviache. «Он был Арлекино, она была Примадонна», — пошутил @uralwhale.

В феврале стилист Пугачевой Джордж Ровалс оценил ее внешность. Специалист рассказал, что звезда хорошо себя чувствует и планирует сменить имидж, сделав новую стрижку. При этом эксперт упомянул, что в прошлом певица прибегала к коррекции внешности, однако вовремя остановилась, решив в дальнейшем обойтись без вмешательств.

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Карина Черных
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