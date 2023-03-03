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18:47, 3 марта 2023Ценности

Парикмахер раскрыла способы сохранить качество волос зрелым женщинам

Парикмахер Николь Петти посоветовала использовать масла, чтобы сохранить качество волос

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Парикмахер раскрыла простые способы, которые помогают сохранить качество волос женщинам зрелого возраста. Соответствующую информацию публикует Express.

Так, сотрудница салона Milk + Blush Николь Петти порекомендовала пожилым клиенткам использовать увлажняющие продукты. «Включите в свой уход больше масел и масок для волос», — посоветовала эксперт. По словам специалиста, упомянутые средства заметно смягчают локоны.

Помимо этого, Петти заявила, что отращивающим седые волосы женщинам стоит подбирать правильное окрашивание, чтобы выглядеть более выигрышно.

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«Если у вас от природы был темный цвет волос, выбирайте угольно-серые оттенки, которые будут дополнять и гармонировать с вашими естественными прядями. Натуральным блондинкам, в свою очередь, необходимо выбирать более светлые и теплые тона», — объяснила эксперт.

Ранее в марте российский врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла последствия вырывания седых волос. Специалист рассказала, что стрессовые ситуации и нервные переживания способны ускорить процесс появления данной проблемы. По ее словам, вырвать один седой волос не опасно.

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Екатерина Ештокина
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