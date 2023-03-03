Парикмахер раскрыла способы сохранить качество волос зрелым женщинам

Парикмахер Николь Петти посоветовала использовать масла, чтобы сохранить качество волос

Парикмахер раскрыла простые способы, которые помогают сохранить качество волос женщинам зрелого возраста. Соответствующую информацию публикует Express.

Так, сотрудница салона Milk + Blush Николь Петти порекомендовала пожилым клиенткам использовать увлажняющие продукты. «Включите в свой уход больше масел и масок для волос», — посоветовала эксперт. По словам специалиста, упомянутые средства заметно смягчают локоны.

Помимо этого, Петти заявила, что отращивающим седые волосы женщинам стоит подбирать правильное окрашивание, чтобы выглядеть более выигрышно.

«Если у вас от природы был темный цвет волос, выбирайте угольно-серые оттенки, которые будут дополнять и гармонировать с вашими естественными прядями. Натуральным блондинкам, в свою очередь, необходимо выбирать более светлые и теплые тона», — объяснила эксперт.

Ранее в марте российский врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла последствия вырывания седых волос. Специалист рассказала, что стрессовые ситуации и нервные переживания способны ускорить процесс появления данной проблемы. По ее словам, вырвать один седой волос не опасно.