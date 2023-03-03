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12:42, 3 марта 2023Мир

В Евросоюзе подняли вопрос о компенсациях от США за подрыв «Северных потоков»

Депутат ЕП Бакхейт спросил Еврокомиссию о компенсациях от США за подрыв «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:
Маркус Бакхейт

Маркус Бакхейт. Фото: Michael Kappeler / DPA / Globallookpress.com

Евросоюзу стоит затребовать у США компенсации за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в связи с убытками, понесенными европейскими компаниями. Об этом в своем обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомилась «Лента.ру», заявил депутат Европарламента от Германии Маркус Бакхейт. В документе он ссылается на расследование американского журналиста Сеймура Херша, ранее обвинившего Вашингтон в атаке на инфраструктуру газопроводов.

«Самый известный в мире журналист-расследователь Сеймур Херш недавно весьма обоснованно утверждал, что из Белого дома поступал приказ спланировать и осуществить подрыв трех из четырех трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года у берегов Борнхольма американскими военными с помощью норвежского ультразвукового буя», — напомнил он.

Бакхейт добавил, что Еврокомиссия ранее обсуждала этот вопрос в связи со множеством санкций США против «Северного потока-2», который, по словам парламентария, является важнейшим проектом энергетической инфраструктуры ЕС и способен полностью покрыть потребности Центральной Европы в газе.

Поскольку Еврокомиссия ранее рассматривала этот вопрос (...), не могла бы она, пожалуйста, нарушить свое непривычное молчание, чтобы высказать свое мнение о том, что является вопиющим актом спонсируемого государством терроризма в водах ЕС, и сказать, какую компенсацию она потребует от наших американских "друзей" за ущерб, понесенный вовлеченными компаниями ЕС, такими как Uniper, Wintershall, Shell, Engie и ÖMV, каждому из которых пришлось списать убытки на сотни миллионов в результате этого акта

Маркус Бакхейтдепутат Европарламента от Германии

Ранее немецкий евродепутат Мориц Гернер предложил Еврокомиссии изучить возможность национализации Германией инфраструктуры газопровода «Северный поток-2» для транспортировки сжиженного природного газа.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Кирилл Садовский
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