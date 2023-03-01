В Германии подняли вопрос о национализации «Северного потока-2»

Депутат ЕП от Германии Гернер поднял вопрос о национализации «Северного потока-2»

Еврокомиссии (ЕК) предложили рассмотреть возможность национализации Германией газопровода «Северный поток-2» для использования в собственных целях. Соответствующий вопрос поднял депутат Европарламента от Германии Мориц Гернер в своем обращении к ЕК, с которым ознакомилась «Лента.ру».

По его словам, инфраструктура «Северного потока-2» может быть полезна Берлину.

«Считает ли Еврокомиссия, что Германии стоит национализировать инфраструктуру "Северного потока-2" для транспортировки СПГ (сжиженного природного газа — прим. «Ленты.ру»)», — заявил парламентарий в своем обращении.

Он также поинтересовался, при каких условиях и обстоятельствах Комиссия сочтет такой вид санкционирования оправданным.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, никогда не будет запущен.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

