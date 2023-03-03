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23:53, 3 марта 2023Мир

США призвали Китай оказать Украине военную поддержку

Джон Кирби: США хотели бы, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Leah Millis / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в беседе с CNN заявил, что США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане «самообороны». Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби призвал КНР присоединиться «к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимать ничего для помощи России в продолжении этой войны». Он также предостерег Пекин от оказания военной помощи России. При этом он отметил, что, по данным США, «такого решения китайские власти еще не приняли».

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали ранее заявляла, что рассчитывает на отказ КНР от поставок вооружений. В китайском МИД в разговоре с европейскими дипломатами подчеркнули, что страна продолжит придерживаться политики нейтралитета.

Ранее стало известно о том, что Министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских компаний. Выяснилось, что их подозревают в отправке в третьи страны комплектующих, которые необходимы, как предполагается, для производства ракет и ядерного оружия.

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Марина Совина
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